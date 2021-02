Sterke videobevis lagt fram i riksrettssaken – ikke nok til å overbevise republikanerne

– Han samlet og oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen, hevdet sjefanklager Jamie B. Raskin onsdag.

Stacey Plaskett, en av anklagerne i riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump, viste videoklipp fra stormingen av Kongressen.

I et av klippene forsøker politibetjenten Eugene Goodman å tiltrekke seg inntrengere, mens visepresident Mike Pence angivelig er i rommet ved siden av senatssalen.

Trump-tilhengerne skal på et tidspunkt ha vært rundt 30 meter fra Pence da politibetjenten lokket dem vekk. Videobildene viser at Pence blir sendt ned en trapp til et trygt oppholdssted sammen med familien sin.

– Mens Pence ble evakuert, begynte opprørere å spre seg gjennom bygningen, sa Plaskett. Hun viste også videobilder av en folkemengde der det ble ropt «Heng Mike Pence».

– Senatorer, dere har sett bevisene så langt. Og dette er klart: 6. januar etterlot president Trump alle i kongressbygningen for å dø, sa Joaquin Castro i anklagerteamet i sitt sluttinnlegg.

Viste video av skudd

En annen video viser øyeblikket der politiet skyter mot folkemengden gjennom et knust vindu og dreper en kvinne fra San Diego.

Politiet var i kraftig undertall, og i videoene roper betjentene at de ikke har kontroll og ber andre betjenter komme seg i sikkerhet. En betjent blir presset av mobben, en annen fikk hjerteinfarkt, og en betjent døde senere.

I en av videoene styres den republikanske senatoren Mitt Romney ned en gang og vekk fra mobben av betjenten Eugene Goodman, som er hyllet for sin heltemodige innsats for å lede mobben bort fra politikerne.

– Det er hjerteskjærende og du får tårer i øynene , sier Romney om å se videoene. Han var ikke klar over at han var så nær ved å møte mobben, skriver The Washington Post.

Også Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, var nær ved å bli innhentet av mobben. Han måtte løpe sammen med sikkerhetsvakter fra angriperne.

Ville ta Pelosi

De nye videoene viser i tillegg at mobben prøvde å finne og angripe Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, ifølge Plaskett.

– På hennes kontor erklærte de deres hensikt om på skade eller drepe henne, de ransaket kontoret hennes og terroriserte hennes ansatte, hevdet Plaskett og la til at «de gjorde det fordi Donald Trump sendte dem på det oppdraget».

Capitol-politiet evakuerte Pelosi og anså faren som så stor at de flyttet henne fra hele Capitol-området.

Demokratene spilte også av lydopptak der rådgiverne hennes hvisker etter hjelp. I tillegg ble det vist bilder av inntrengere som prøvde å bryte inn døren til kontoret hennes.

Strømmet inn på kontoret like etter at Pelosis medarbeidere hadde barrikaderte seg på et konferanserom og gjemt seg under bordet, skriver The New York Times.

Rystet men endrer ikke standpunkt

Flere senatorer fra det republikanske partiet er rystet over videoklippene de ble vist onsdag, men signaliserer fortsatt at de ikke kommer til å endre mening, melder CNN.

Senatoren Mike Braun sier til kanalen at det er det er vanskelig å stemme for å dømme Trump når «hele prosessen er full av feil i utgangspunktet».

Den republikanske senatoren Lisa Murkowski sier bevisene som ble presentert er svært overbevisende. Hun er en av seks republikanere som stemte for at rettssaken er i henhold til grunnloven.

Andre republikaner er lagt fra overbevist etter andre dag av riksrettssaken. Marco Rubio fra Florida innrømmer kun av Trump bærer noe av ansvaret for stormingen og at «hovedansvaret ligger hos dem som faktisk gjorde det».

Mange andre republikanske senatorer sier ifølge CNN det samme, og Mike Rounds fra South Dakota at demokratenes fremleggelse var «selektivt redigert».