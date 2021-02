– Hvem samlet mobben? Hvem oppfordret mobben? Hvem var det som oppildnet mobben? Dere vet like godt som meg at det var presidenten, sa Neguse da han holdt sitt innlegg i riksrettssaken mot Donald Trump.

Demokraten trakk fram slagordene «Stop The Lie», «Stop the Steal» og «Fight like Hell to Stop the Steal» som fraser senatorene må huske.

– Disse ordene hadde en spesiell mening for folkemengden, sa Neguse.