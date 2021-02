Saudiarabisk kvinneaktivist løslatt etter nesten tre år i fengsel

Søsteren hennes skrev onsdag på Twitter at al-Hathloul (31) nå er hjemme, ifølge nyhetsbyrået AP.

Al-Hathloul fikk verdens oppmerksomhet da hun i 2014 ble pågrepet for å ha protestert mot forbudet mot kvinnelige bilførere i Saudi-Arabia.

– Glad for å høre at Loujain Hathloul endelig er trygt hjemme etter å ha vært fengslet i mer enn 1.000 dager. Norge oppfordrer saudiarabiske myndigheter til å løslate alle menneskerettighetsforsvarere, inkludert alle kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse.

Kjøreforbudet ble opphevet like før al-Hathloul i 2018 ble pågrepet sammen med ti andre kvinneaktivister.

Seks års fengsel

Rett før nyttår ble hun dømt til nesten seks års fengsel for brudd på Saudi-Arabias terrorlover. Men deler av dommen var betinget, og familien hennes opplyste at hun kanskje ville slippe ut av fengsel i løpet av noen måneder.

Menneskerettsorganisasjoner har beskrevet dommen mot al-Hathloul som politisk motivert. Al-Hathloul har selv fortalt om tortur og seksuelle overgrep under avhør.

Også i fengselet har hun kritisert menneskerettsbrudd i Saudi-Arabia, og hun startet en sultestreik i protest mot fengslingen. Sammen med andre kvinnelige aktivister fortalte hun saudiarabiske dommere om torturen de angivelig ble utsatt for.

En talsmann for USAs utenriksdepartement sier onsdag at det er positivt at Al-Hathloul løslates. Samtidig understreker han at hun aldri skulle vært fengslet i utgangspunktet.

Nominert til fredsprisen

SV-politikerne Karin Andersen og Kari Elisabeth Kaski har flere ganger nominert al-Hathloul til Nobels fredspris, senest i år. De framholder at løslatelsen kommer som følge av «massivt press fra menneskerettsorganisasjoner og myndigheter verden over».

– Internasjonalt press nytter. Etter nesten tre år i fangenskap får Loujain dra hjem til familien. Men kampen for hennes og andre aktivisters frihet fortsetter, sier Andersen.

Politisk rådgiver Ina Tin i menneskerettsorganisasjonen Amnesty gleder seg også over løslatelsen.

– Dette er en stor seier for aktivister over hele kloden, mener hun.

Samtidig påpeker Tin at al-Hathloul og andre som nå er løslatt i Saudi-Arabia, ikke får lov til å forlate landet. Familien til al-Hathloul opplyser at hun er ilagt tre års prøvetid.