WHO anbefaler AstraZenecas coronavaksine også for eldre

De 15 medlemmene av WHOs vaksine-ekspertgruppe SAGE har hatt ekstraordinært møte for å revurdere rådene som tidligere er gitt om AstraZeneca-vaksinen.

Flere land, blant dem Norge, anbefaler ikke at denne vaksinen gis til noen over 65 år, som følge av manglende dokumentasjon på effekt. Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og Romania er blant landene som har gjort samme vurdering.

– Når vi ser på helheten av bevisene, anbefaler WHO bruken av vaksinen for personer som er 65 år og eldre, sier ekspertgruppen i en uttalelse onsdag.

Lite data

SAGE-leder Alejandro Cravioto erkjenner at det er for lite data om vaksinens effekt for dem over 65.

Men han sier ekspertene ikke ser noen grunn til at effekten skulle være annerledes for mennesker i denne aldersgruppen enn for yngre.

Anbefalingen er derfor at vaksinen kan brukes av voksne, uten noen øvre aldersgrense.

Vaksinen har foreløpig ikke fått nødgodkjenning av WHO, selv om den er godkjent for bruk av EU og en rekke land.

Mutasjoner

Et annet spørsmål som er reist, er om vaksinen er effektiv mot nye virusmutasjoner. En studie som tyder på begrenset effekt mot den sørafrikanske mutasjonen, har fått mye oppmerksomhet.

Sør-Afrika besluttet i helgen å stanse bruken av vaksinen helt. De satser nå heller på å raskt ta i bruk Johnson & Johnsons coronavaksine, som ennå ikke er godkjent.

WHO anbefaler likevel bruk av AstraZenecas vaksine også der mutasjoner av coronaviruset sirkulerer.

Mild sykdom

Både WHO og andre eksperter har understreket at det trengs mer data før noe kan slås fast om AstraZeneca-vaksinens effekt på den sørafrikanske virusvarianten.

Resultatene i den mye omtalte studien kan tyde på at vaksinen har dårlig effekt mot milde sykdomsforløp forårsaket av den sørafrikanske mutasjonen. Dette betyr ikke at vaksinen ikke forhindrer mer alvorlige sykdomsforløp.

AstraZeneca-vaksinen er billigere og lettere å oppbevare enn vaksinene til Pfizer/Biontech og Moderna, og er ventet å spille en viktig rolle i mange lands vaksineprogram. Den kan oppbevares i vanlig kjøleskap og koster rundt 35 kroner per dose, ifølge selskapet.

I tråd med godkjenningen

– Uttalelsen fra WHO er i tråd med godkjenningen som AstraZeneca-vaksinen fikk i Europa, hvor det ikke er satt noen øvre aldersgrense, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, til NTB onsdag.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i Norge i likhet med fagmyndigheter i flere andre land valgt å sette en øvre aldersgrense på 65 år.

Madsen framhever at det er viktig å skille mellom godkjenningen og den faktiske bruken, og europeiske legemiddelmyndigheter kommer ikke til å gjøre noen ny vurdering etter WHOs uttalelse før det eventuelt foreligger nye data.

– God vaksine

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI uttalte tirsdag at de ikke har grunn til å tro at AstraZeneca-vaksinen er dårligere enn Pfizer- og Moderna-vaksinen, selv om vaksinen har lavere effektmål enn disse vaksinene.

– AstraZeneca-vaksinen, er slik vi vurderer det, en veldig god vaksine, sa han til NRK.

– Det er en vaksine som har en god effekt. Effekttallet varierer fra 60 og opp til 82 prosent for mild sykdom, og vi tror vaksinen har en veldig god effekt i å forebygge alvorlig sykdom, sa han.

Han pekte på at tallene for effekten mot den sørafrikanske virusmutasjonen så langt er ganske usikre.