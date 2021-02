Russiske myndigheter skal ha iscenesatt støttedemonstrasjoner for Putin

I det nyeste rapporterte tilfellet skal folk i Volgograd ha trodd de skulle være statister i en musikkvideo med det populære bandet Ljube. De skal ha fått beskjed om å vifte med fakler mens de marsjerte.

Senere la en lokalpolitiker ut videoen på Instagram senere, med en Ljube-låt i bakgrunnen.

– Vladimir, vi står bak deg med hjerte og sjel, står det i bildeteksten.

Ifølge lokale medier skal lærere, leger og andre offentlig ansatte blitt oppfordret til å delta.

Studenter i Moskva og Belgorod har også klagd over at de er blitt brukt uten å vite det til propaganda til fordel for presidenten. Den uavhengige nyhetssiden Znak mistenker at Putins parti, Forent Russland, står bak videoene.

Demonstrasjonene for Putin kommer etter en rekke demonstrasjoner i hele landet til støtte for opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, der titusenvis av russere har deltatt. Også kommende søndag er det planlagt slike demonstrasjoner.