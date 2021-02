Borrell vil foreslå Russland-sanksjoner

– Det er opp til medlemsstatene å avgjøre hva som skal være neste skritt, men, ja, det kan inkludere sanksjoner, sa Borrell da han stilte til debatt i EU-parlamentet tirsdag. Forholdet til Russland blir tema på et utenriksministermøte om to uker på og på et toppmøte i mars.

– Jeg vil komme med konkrete forslag, lovet Borrell, som har fått kraftig kritikk etter sitt tre dager lange besøk i Russland.

Brev med kritikk

Estiske Riho Terras er en av forfatterne bak et brev til EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, der hun blir bedt om å vurdere å fjerne Borrell.

– Vi mener EU-kommisjonens leder må gripe inn dersom Borrell ikke selv velger å trekke seg, skriver den estiske eksoffiseren. Over 80 EU-parlamentarikere har signert brevet, og det var derfor ventet at Borrell ville få mer kritikk da han kom til parlamentet.

– Gjør EU til latter

Flere påpeker at Borrell ikke oppnådde noe under det som var det første offisielle EU-besøket til Russland på over tre år.

Saken ble ikke bedre av at Russland utviste tre EU-diplomater mens Borrell var i Moskva – angivelig fordi diplomatene hadde deltatt i demonstrasjoner til støtte for den fengslede regimekritikeren Aleksej Navalnyj

– Det er simpelthen redselsfullt. Ikke bare gjør Russland EU til latter, men EU lar det skje, sa EU-parlamentariker Guy Verhofstadt. Også hans kollega Rasa Jukneviciene, tidligere forsvarsminister i Litauen, mener EU ble gjort til latter og synes Borrell bør vurdere sin stilling.