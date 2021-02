USAs samferdselsminister i karantene

Det skjer en uke etter at 39-åringen fra Indiana formelt ble godkjent av Senatet som USAs samferdselsminister.

Buttigieg testet mandag negativt og har ingen symptomer, skriver The Washington Post.

– Han har mottatt sin første dose med koronavaksine og får sin andre dose når karantenen er fullført, opplyser stabssjef Laura Schiller i en uttalelse.

Buttigieg sier mandag kveld at han føler seg frisk og ikke har noen symptomer, og at sikkerhetsvakten heller ikke viste noen tegn på koronasmitte annet enn at han testet positivt.

– Det er en påminnelse om at dette er årsaken til at munnbind og testing er viktig. Vi må ta dette på alvor, sa en hjemmeværende Buttigieg til CNN.

Buttigieg er definert som nærkontakt til sikkerhetsvakten som testet positivt. En annen sikkerhetsvakt er også definert som nærkontakt.

Han har lovet å raskt komme i gang med å fremme koronatiltak og styrke amerikaneres tiltro til landets transportnettverk under pandemien. Fredag møtte han arbeidere ved Union Station i Washington.