Krav om at Borrell går av etter Russland-tur

I et brev til Borrells sjef, EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, sier estiske Riho Terras at de som har skrevet under brevet, «er dypt bekymret for det ydmykende forløpet» da utenrikssjefen besøkte Moskva. De mener Borrell har «skadd EUs renomme alvorlig».

Terras skriver også at Borrell løy da han sa at ingen medlemsland har ønsket flere sanksjoner mot Russland.

Oppfordres til å gå av

– Vi mener EU-kommisjonens leder må gripe inn dersom Borrell ikke selv velger å trekke seg, sier den estiske eksoffiseren. Til en radiostasjon i hjemlandet sier han at Borrell leverte en mesterlig oppvisning i å lefle med russerne.

Flere påpeker at Borrell ikke oppnådde noe med visitten, som var det første offisielle EU-besøket til Russland på over tre år. Saken ble ikke bedre av at Russland utviste tre EU-diplomater mens Borrell var i Moskva – angivelig fordi diplomatene hadde deltatt i demonstrasjoner til støtte for den fengslede regimekritikeren Aleksej Navalnyj

– Det er simpelthen redselsfullt. Ikke bare gjør Russland EU til latter, men EU lar det skje, sier EU-parlamentariker Guy Verhofstadt. Også hans kollega Rasa Jukneviciene, tidligere forsvarsminister i Litauen, mener EU ble gjort til latter og synes Borrell bør vurdere sin stilling.

Kritikk og godord

Flere EU-land var skeptiske til at Borrell i det hele tatt skulle reise til Russland, men Tyskland og Frankrike støttet besøket.

Riktignok kritiserte Borrell behandlingen av Navalnyj, men han gratulerte også Russland med å ha utviklet en koronavaksine og sa de to landene står nærmere hverandre enn det EU og USA gjør i spørsmålet om Cuba.