En av USAs fremste immunologer, Dr. Anthony Fauci, har sagt at minst 75 prosent av USAs befolkning må bli vaksinert for at landet skal nå flokkimmunitet.

President Joe Biden har tidligere hatt et mål om at landet skal nå flokkimmunitet før slutten av sommeren 2021, men nå er han ikke lenger sikker på om dette er mulig.

I et intervju med CBS meddelte Biden at det vil bli vanskelig for USA å nå flokkimmunitet før høsten.

– Å oppnå flokkimmunitet før sommeren er over vil bli veldig vanskelig, sa presidenten.

Det Hvite Hus har satt et minimumsmål om å sette 100 millioner vaksiner i løpet av Bidens første 100 dager som president.

Ifølge CBS vaksinerer USA rundt 1,3 millioner mennesker daglig. I dette tempoet vil det ta rundt et år før amerikanerne når flokkimmunitet.

Biden har gitt uttrykk for at det bør gå fortere enn dette, ettersom han tror det skal være mulig å vaksinere nærmere 1,5 millioner daglig.