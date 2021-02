Estonia-dykkerne får dommen

De sendte en robot ned til vraket i september 2019. Bildene deres ble vist i en dokumentar på Discovery i fjor høst. De har ført til at svenske myndigheter vil granske skipstragedien på nytt.

Bildene viste blant annet et stort hull i skroget, som tidligere ikke har vært kjent. Det vurderes nå å gjøre nye dykk ned for å granske skipet, men svenske myndigheter har vært klare på at gravfreden ikke heves.

Journalisten Henrik Evertsson fikk den svenske journalistprisen for innsatsen. Han er sammen med en kollega tiltalt for å ha brutt Estonias gravfred. Göteborgs tingrett avgir dom i saken mandag.

Aktor la ned påstand om at de to dømmes til dagbøter. Journalistene ber om å bli frifunnet. De mener de er forsvart av ytringsfriheten, og har vist til at de seilte fra Tyskland, i en tysk båt og dermed faller inn under tysk lov. Tysland har ikke skrevet under på loven om gravfred.

852 mennesker omkom da passasjerfergen Estonia gikk ned i Østersjøen på vei fra Tallinn til Stockholm i september 1994.

Havarikommisjonene i Sverige, Finland og Estland har innledet ny granskning etter at dokumentaren « Estonia – funnet som endrer alt » ble sendt i september i fjor.