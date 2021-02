Kritikkvedtak mot topprepublikaner etter riksrett-ja

Cheney er innvalgt fra et distrikt i delstaten. Årsaken til kritikkvedtaket er at Cheney stemte for riksrettstiltalen mot tidligere president Donald Trump, skriver New York Times.

– Min stemme var tiltvunget av eden jeg har sverget til grunnloven. Wyomings innbyggere vet at denne eden ikke bøyer seg eller gir etter for politikk eller partifanatisme, heter det i en uttalelse fra Cheney.

Kritikken, som i stor grad er symbolsk, kom noen dager etter et mislykket forsøk fra Trump-lojalister i Representantenes hus på å ta fra henne lederstillingen i partiet.

Mindretallsleder Kevin McCarthy var blant dem som støttet henne i avstemningen.

I kritikkvedtaket bes også Cheney om å «umiddelbart tre av» og refundere alle valgkampmidler hun fikk fra partiet i 2020, ifølge Forbes.