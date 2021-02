– Ja, det kan det. Vi tar denne saken på alvor, svarte sentralbanksjef Andrew Bailey på spørsmål om hvorvidt sentralbankens planer om endringer i hvilke obligasjoner den skal kjøpe, kan bety at de går bort fra fossile selskaper.

Uttalelsen kom i et intervju med The Observer, omtalt av Reuters. Frankrikes sentralbank kunngjorde i januar at den har lignende planer.