USA-støtte bringer WTO nærmere sin første kvinnelige leder

I en uttalelse fredag uttrykte Biden-administrasjonen «sterk støtte» til Okonjo-Iweala. Det blir sett som et tydelig signal på at Joe Bidens administrasjon vil ha en helt annen holdning til WTO enn forgjengeren Donald Trump.

Trump kjempet i flere tilfeller mot WTO, og var motstander av kandidaturet til den tidligere finansministeren i Nigeria. WTO velger vanligvis leder via konsensus blant de 164 medlemsstatene, og USAs motstand gjorde at ledervalget dermed ble utsatt.

USAs handelsrepresentant sier at Okonjo-Iweala har rik kunnskap om økonomi og internasjonalt diplomati, og at hun har bevist at hun kan lede en stor, internasjonal organisasjon.

Handelsrepresentanten understreker også at Sør-Koreas handelsminister Yoo Myung-hee, som Trump-administrasjonen hadde støttet, tidligere fredag trakk sitt kandidatur.