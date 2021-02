Palestina: ICC-avgjørelse er en «seier for rettferdigheten»

– Denne avgjørelsen er en seier for rettferdighet og menneskeligheten, for sannhet og frihet, og for blodet til ofrene og deres familier, sier den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i en uttalelse.

Avgjørelsen åpner tilsynelatende for at palestinerne, som ble medlem av ICC i 2015, kan få gjennomslag for kravet om å granske Israel for påståtte krigsforbrytelser.

Palestinerne har bedt retten etterforske Israels krigshandlinger i 2014 og bosetningspolitikken på Vestbredden.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklaget fredag ICC for å være politisk, og for å undergrave «demokratiers rett til å forsvare seg selv mot terrorisme».