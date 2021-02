Skuespilleren Christopher Plummer er død

91-åringen døde fredag i sitt eget hjem i Connecticut, opplyser familien til nettstedet.

– Han var en nasjonalskatt, som satte stor pris på sine canadiske røtter. Han rørte alle hjertene våre gjennom sin kunst og menneskelighet, og hans legendariske liv vil bestå for alle fremtidige generasjoner, sier Plummers manager, Lou Pitt.

Plummer ble født i Toronto i Canada og gjorde sin filmdebut i 1958 i Sidney Lumets «Stage Struck».

Deretter fulgte en lang og innholdsrik karriere i både film og teater. Plummer er kanskje aller mest kjent for sin rolle som kaptein Georg von Trapp i «The Sound of Music» i 1965.

På listen over filmer han medvirket i finner man både «Malcom X», «A beautiful mind» og «The Girl with the Dragon Tattoo».

Plummer vant i 2011 en Oscar-pris for beste birolle i filmen «Beginners». Han er den eldste personen som er nominert til en Oscar-pris i skuespiller-kategoriene, etter at han som 88-åring ble nominert for birollen sin i «All the money in the world» i 2018.

Så sent som i 2019 spilte han i den kritikerroste «Knives Out», og hans aller siste film ble det amerikanske krigsdramaet «The Last Full Measure» samme år.