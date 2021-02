Skotsk slange-sjokk: Fant fire meter lang pyton utenfor puben

Det har vært rolige dager utenfor puben Broomhill Tavern, siden Skottland, i likhet med resten av Storbritannia er under nok en streng corona-nedstengning. Likevel var det noen som hadde snoket seg ut av «hjemmekontoret» for å få litt frisk luft.

To bygningsarbeidere gjorde store øyner da de så en fire meter lang burmesisk pytonslange ligge langs et gjerde tvers over veien for den populære puben.

Politiet advarer om mulige flere slanger

De trodde først den sov, men da de nærmet seg, begynte den å bevege på seg. Politiet ble tilkalt, og de kunne fortelle at de har fått flere observasjoner om digre eksotiske slanger i området.

– Vi undersøker for tiden flere rapporter om observasjoner av store slanger i Greenock og Gourock-området, sier politiinspektør Paul Thompson til The Independent.

Politiet har gått ut og advart folk som oppdager slanger, om å holde seg på god avstand og tilkalle politiet.

Det er ikke meldt om rømlinger fra noen av de lokale dyrebutikkene, så politiet tror slangen har rømt eller blitt satt ut i friluft av private eiere. I 2010 rømte en nesten to meter lang eksotisk slange fra en lokal dyrebutikk i området.

Frøs ihjel

Slangen fra utenfor puben ble fraktet til en lokal veterinær, men livet sto ikke til å redde. Den taklet ikke den harde skotske vinteren.

– Vi ble alle skuffet over at det ikke ble et hyggeligere utfall. Men med tanke på at denne slangetypen foretrekker et klima typisk for Florida, så er minusgradene den ble utsatt for mens den var ute i Greenock ikke forening med overlevelse på lang sikt, sier veterinær Beverly Naismith, ved Abbey Veterinary Group til BBC Scotland.

Hun sier en slik slange neppe overlever mer enn maks et par timer i det skotske vinterklimaet.

Politiet skal ha sporet opp eieren til slangen, men har ikke gitt noen kommentarer om hvordan slangen plutselig befant seg utenfor puben eller om eieren blir straffeforfulgt.

Jogger snublet over død slange

Det har også dukket opp bilder av en annen slange i nærområdet kort tid i forveien. Ifølge The Scottish Sun var det en jogger som kom over den flere meter lange slangen kun få kilometer unna byen. Denne var tilsynelatende allerede død da den ble funnet og politiet er kjent med funnet, selv om den ikke ble rapportert inn til politiet.

Til avisen sier flere av byens befolkning at de bekymrer seg for barn og hunder dersom det er flere eksotiske slanger sluppet ut i området.

