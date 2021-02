Ledende klimaforsker advarer Boris Johnson mot kullgruve-prosjekt: Risikerer å bli stemplet som «verdensfiende»

Britiske myndigheter, som er vert for årets klimatoppmøte, har gitt grønt lys for byggingen av en gruve i den engelske byen Whitehaven. Nå oppfordrer ledende klimaforsker James Hansen statsminister Boris Johnson til å stanse prosjektet umiddelbart, skriver BBC.

– Hvis dere går videre med planene risikerer du å gjøre deg selv til en verdensfiende, skriver Hansen i et brev til Johnson.

(Saken fortsetter under bildet)

Cumbria-gruven skal hente kokskull ut fra den irske havbunnen. Foto: West Cumbria Mining Company

Advarselen kom allerede på 80-tallet

Hansen er NASAs tidligere ledende ekspert på global oppvarming og rettet for alvor fokuset mot klimaendringene da han vitnet foran det amerikanske senatet i 1988.

Han introduserte begrepet «vippepunktet», og hevdet allerede da at klimasystemet er nær ved å være så sårbart at en liten forandring kan sende jorden inn i et nytt klimaregime. Eksempler på slike vippepunkt er issmelting i Arktis, tundraen som smelter og sterk smelting av grønlandsisen på sommerstid.

– Du har en sjanse

I 2015 sendte Hansen personlig et brev til statsminister Erna Solberg, og ba om stans i oljeboring utenfor Nord-Norge. Hansen forlot sin forskerstilling i NASA i 2013, og har siden vært en aktiv samfunnsdebattant og miljøaktivist.

Nå er det Storbritannias statsminister som har fått et brev på sitt bord, hvor Hansen stiller seg kritisk til Johnsons valg om å gi grønt lys for en ny kullgruve.

– Som vert for klimatoppmøtet har du en sjanse til å påvirke klimakampen i riktig retning, noe som ville gitt både deg og Storbritannia en klapp på skulderen. Men hvis ønsket er å oppnå skam og ydmykelse er det bare å fortsette byggingen av kullgruven, skriver Hansen.

Klimatoppmøtet 2021 kan være spikeren i kista

Ifølge Johnson kutter Storbritannia klimautslipp raskere enn noen annen av verdens største økonomier, og har planer om å stanse all bruk av kull til elektrisitet innen 2025. Statsministeren forsvarer imidlertid byggingen av den nye kullgruven med at industrier som stålproduksjon fremdeles er avhengig av kokskull.

Under det kommende klimatoppmøtet, som finner sted i Glasgow, skal Storbritannia oppfordre alle land sterkt til å bli med på det grønne skiftet. USAs nye klimautsending John Kerry hevder at klimatoppmøtet 2021 er verdens «siste sjanse» til å ta opp kampen mot klimakrisen.

Kerry har mottatt en kopi av brevet sendt til Boris Johnson, hvor det står «hvis denne konferansen, slik som tidligere, kun består av betryggende ord og ubrukelige ambisjoner vil dette føre til berettiget avsky og sinne».

Climate Change Committee (CCC) uttrykker bekymring over at den nye kullgruven vil øke globale utslipp og bryte med Storbritannias bindende karbonbutsjett. I respons til CCCs brev har myndighetene sagt at gruveprosjektet ikke stanses.