Inger Støjberg melder seg ut av Venstre

Støjberg vil fortsette som ikke-tilknyttet medlem av Folketinget. Det opplyser hun selv til Skive Folkeblad.

Hun beskriver avgjørelsen som «uendelig tung», men ser ikke noen annen utvei.

– I den perioden jeg er inne i nå, er det å være et ikke-tilknyttet medlem den beste måten jeg kan fortsette å kjempe for de verdiene jeg står for, sier Støjberg til avisa.

Folketinget vedtok tirsdag at Støjberg skulle stilles for riksrett. Bakgrunnen er at hun i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke fikk bo sammen dersom kvinnen var under 18 år.