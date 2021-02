Forskere skal finne ut om man kan blande koronavaksiner

Vaksiner som rulles ut nå, krever to doser. Det betyr også at de som lar seg vaksinere, må få to doser av samme type vaksine, med noen ukers mellomrom.

Retningslinjer i USA og Storbritannia slår fast at vaksiner fra ulike produsenter ikke kan brukes om hverandre, men at man kan blande ulike vaksiner likevel hvis det er tomt for dose nummer to av samme vaksine som ble brukt først, eller hvis man ikke vet hvilken vaksine den første dosen var.

I den statlig finansierte studien som starter torsdag, skal deltakerne få en dose med vaksinen fra AstraZeneca, og senere en vaksine fra Pfizer, eller omvendt.

Studien skal vare i 13 måneder.