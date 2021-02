Biden og Moon enige om mer samarbeid

– Jeg har nettopp hatt en flott samtale med president Joe Biden, skrev Moon på Twitter etter telefonsamtalen torsdag.

– Jeg ønsket USAs tilbakekomst velkommen i en tid med store globale utfordringer som covid-19, klimaendringer og økonomisk polarisering, la Moon til.

Moon sa at de to lovet å styrke alliansen mellom de to landene.

– Vi vil alltid stå samlet i arbeidet for fred på Koreahalvøya og for å håndtere globale utfordringer, skrev Moon.

Nylig uttalte USAs utenriksminister Antony Blinken at Biden-administrasjonen kan komme til å innføre enda flere sanksjoner mot Nord-Korea for å tvinge Pyongyang til å avvikle atomprogrammet, men Blinken nevnte også mulighet for å finne andre diplomatiske veier.

Sør-Koreas gjenforeningsminister Lee In Young sa på en pressekonferanse i Seoul før torsdagens samtale mellom Biden og Moon at Washington bør se nærmere på hva tidligere straffetiltak mot Nord-Korea har resultert i.

Ytterligere sanksjoner i seg selv vil neppe være løsningen, uttalte Lee, som i stedet mener USA bør vurdere en mer fleksibel tilnærming overfor Nord-Korea.