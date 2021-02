Guterres vil gjøre alt han kan for å avslutte kuppet i Myanmar

– Vi skal gjøre alt vi kan for å mobilisere alle nøkkelspillere og verdenssamfunnet for å legge nok press på Myanmar, og forsikre oss om at kuppet mislykkes, sier Guterres til The Washington Post.

– Etter valget som jeg mener fant sted på vanlig vis og etter en lang overgangsperiode, er det fullstendig uakseptabelt å reversere valgresultatet og folkets vilje, sier FN-sjefen.

Suu Kyi-siktelse

På spørsmål om siktelsen mot fredsprisvinner og regjeringssjef Aung San Suu Kyi (75) som ble kjent onsdag, der det het at hun har importert walkietalkier ulovlig og at de deretter er brukt uten løyve, svarer Guterres:

– Hvis vi kan anklage henne for noe, så må det være at hun var for nær de militære og at hun beskyttet de militære for mye.

Suu Kyi var landets de facto leder. Hun har vært i husarrest siden mandag da hun, president Win Mying og andre sivile ledere ble pågrepet av militærjuntaen som tok kontroll over landet og innførte unntakstilstand, og dermed avsluttet landets korte periode med demokrati.

Skuffet over Sikkerhetsrådet

– Jeg håper at demokratiet vil klare å stable seg på beina igjen i Myanmar, men for å få det til må alle fanger løslates og den konstitusjonelle orden må gjenopprettes, sier Guterres.

Han beklager også at FNs sikkerhetsråd, der Norge er medlem, ikke var i stand til å enes om en felles uttalelse om kuppet på et hastemøte som Storbritannia kalte inn til tirsdag.

Onsdag kveld pågikk fortsatt forhandlinger mellom de 15 medlemmene i rådet, og da spesielt med Kina og Russland som hadde blokkert tirsdagens uttalelse.

Valgfusk-påstand

Hæren hevder at den gjennomførte kuppet fordi valget i november i fjor, der Suu Kyi og hennes parti NLD sikret seg stort flertall i nasjonalforsamlingen, var preget av fusk. Suu Kyi har ikke gjort nok for å etterforske fuskanklagene, hevder hæren.

Kun fire dager før kuppet erklærte valgkomiteen at det ikke var tegn til nevneverdige uregelmessigheter knyttet til valget.

Valgfusk-påstandene skjøt fart i ukene før kuppet. I begynnelsen av forrige uke sa en talsmann for hæren at militæret ikke kunne utelukke muligheten for kupp. Dagen etter fulgte den mektige hærsjefen Min Aung Hlaing, som nå har makten i landet, opp og sa at det under visse omstendigheter kunne bli nødvendig å oppheve grunnloven fra 2008.

Uttalelsene førte fredag i forrige uke til advarsler fra FN, EU og USA om fare for kupp og de oppfordret hæren til å overholde demokratiske spilleregler.

Lørdag forsikret hæren at den skulle love å overholde grunnloven og verne om den.

Natt til mandag kuppet hæren likevel makten. Det skjedde bare timer før den nye nasjonalforsamlingen skulle tre sammen for første gang.

Massakrer og militærmakt

Suu Kyi, som fikk Nobels fredspris i 1991, har ledet Myanmar siden 2015. Før det tilbrakte hun årevis i husarrest mens landet ble styrt av en militærjunta.

Da partiet hennes Nasjonalligaen for demokrati (NLD) sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015, fikk hun en nyopprettet post som i praksis gjorde henne til statsminister.

Hun ble internasjonalt omstridt etter at hun ble landets de facto leder, anklaget for sin rolle i de omfattende menneskerettighetsbruddene mot landets muslimske rohingya-minoritet utført av hæren og andre sikkerhetsstyrker.

Ifølge FN har rohingyaene blant annet blitt utsatt for massakrer og massevoldtekter.

Rundt 700.000 rohingyaer har blitt drevet på flukt til nabolandet Bangladesh. Der bor de i store flyktningleirer under svært dårlige forhold.

Lover valg

Etter at Suu Kyi og andre høytstående NLD-medlemmer ble satt i arrest natt til mandag, har NLD oppfordret folk til å protestere fredelig mot militærkuppet.

I gatene i den største byen Yangon tutet folk fra bilene sine i solidaritet med Suu Kyi onsdag. Tusenvis har imidlertid også deltatt i demonstrasjoner til støtte for hæren.

Militærjuntaen har lovet å gjennomføre demokratiske valg om et års tid, og kuppet har fått blandet mottakelse i Myanmar.

Internasjonalt har militærjuntaen blitt fordømt, og USA og EU truer landet med sanksjoner.