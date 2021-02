Russisk redaktør dømt for retvitring

45 år gamle Smirnov er funnet skyldig i flere brudd på demonstrasjonslovene, opplyser hans advokat Fjodor Sirosh til AFP.

Det var før demonstrasjonen til støtte for opposisjonsleder Aleksej Navalnyj 23. januar at Smirnov retvitret en spøk som inneholdt tidspunktet for demonstrasjonen.

Sirosh sier at redaktøren ble beskyldt for å ha oppfordret russerne til å demonstrere.

Smirnov ble pågrepet lørdag foran sin egen sønn, ifølge advokaten.

Mediazona er en nettpublikasjon som blant annet skriver om rettssaker og overgrep mot innsattes rettigheter. Utgiveren er Kreml-kritikeren Pjotr Verzilov.

– Dette er den første pågripelsen i Russlands historie av en sjefredaktør, skriver Verzilov på Twitter. Han opplyser at Smirnov ikke deltok i demonstrasjonen.

Reportere uten grenser (RSF) og Committee to Protect Journalists (CPJ) fordømmer dommen. Det gjør også Syndicate 100, som representerer en gruppe russiske medier. Smirnov ble fengslet på grunn av en spøk om ham selv, uttaler Syndicate 100, som understreker at han ble dømt på grunn av sin jobb.

– Journalistmiljøet er overbevist om at fengslingen av Smirnov er knyttet til hans profesjonelle aktiviteter, uttaler Syndicate 100.

Russlands største uavhengige avis Novaja Gazeta varsler at den de neste 25 dagene vil publisere Mediazonas viktigste artikler for å vise solidaritet.