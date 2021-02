Dansk mann erkjenner parteringsdrap på samboeren

Den 51 år gamle mannen erkjente straffskyld i avhør med politiet onsdag, ifølge Ekstra Bladet og politiet.

Da siktelsen ble lest opp under rettsmøtet onsdag, kom det fram at mannen skal ha kvalt den 43 år gamle samboeren, partert liket med en sag og gjemt levninger i huset og i hagen.

Det hele skal ha skjedd fredag morgen og formiddag. Politiet mener at det er levninger etter kvinnen som er funnet, men rettsmedisinere har ikke konkludert ennå.

Mannen blir inntil videre varetektsfengslet i fire dager. Han meldte selv kvinnen savnet tirsdag morgen.