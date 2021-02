Kina sender ti millioner vaksinedoser til utviklingsland

– Vi håper at landene som har mulighet, vil handle, støtte Covax gjennom konkrete tiltak, støtte arbeidet til Verdens helseorganisasjon WHO og hjelpe utviklingsland til å få tilgang til vaksiner innen kort tid, sa talsperson for Kinas utenriksdepartement, Wang Wenbin på den daglige brifingen onsdag.

Covax-programmet til WHO har som mål å sikre utviklingsland tilgang til coronavaksiner. WHO er også i ferd med å hastegodkjenne kinesiske vaksiner.

Kina har likevel allerede sendt store leveranser med sine egenutviklede vaksiner til utviklingsland.