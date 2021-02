Senatet godkjenner Mayorkas

57 senatorer stemte tirsdag for Mayorkas og 43 stemte imot.

Mayorkas blir dermed den første med latinamerikansk bakgrunn og den første innvandreren som leder departementet for innenlands sikkerhet. Departementet har ansvar for innvandrings- og grensesaker.

61 år gamle Mayorkas ble født i Havanna og kom til USA som barn da foreldrene flyktet dit. Under president Barack Obamas administrasjon var han viseminister i departementet for innenlands sikkerhet. Han hadde da ansvar for å fronte DACA-programmet, som gir oppholdstillatelse til unge som kom til USA som barn.