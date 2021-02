FNs sikkerhetsråd i krisemøte om Myanmar

Under møtet tirsdag ble et utkast til en uttalelse som oppfordrer landet til å gå tilbake til en sivil regjering, diskutert.

Det lukkede møtet ble holdt via videokonferanse.

Utkastet, som er forfattet av Storbritannia, og som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til, oppfordrer Myanmars militære styrker til å «umiddelbart løslate de som er ulovlig pågrepet». Uttalelsen tar også til orde for at den ett år lange unntakstilstanden i landet blir opphevet, og at alle sider forholder seg til demokratiske normer. Teksten inneholder ingen formuleringer om sanksjoner.

EU og USA truer imidlertid med å gjeninnføre sanksjoner mot landet.

Ingen kritikk fra Kina

Vetomaktene Kina og Russland ba imidlertid om mer tid, sa en diplomat til AFP etter møtet.

– En uttalelse diskuteres fremdeles, sa en annen diplomat i bytte mot anonymitet.

De to verdensmaktene har i stor grad beskyttet Myanmar fra tiltak fra Sikkerhetsrådet etter regjeringsstyrkenes offensiv mot rohingya-folket i 2017. Over 800.000 rohingyaer er drevet på flukt til nabolandet Bangladesh siden den gangen.

Kina har så langt avstått fra å kritisere kuppet og har isteden oppfordret alle sider til å komme til enighet.

Kinas offisielle nyhetsbyrå Xinhua har så langt beskrevet militærkuppet som en «rokering i regjeringen».

Hærsjef: – Uunngåelig

Myanmars hærsjef, general Min Aung Hlaing, uttalte tirsdag via militærets offisielle Facebook-side at den militære overtakelsen av Aung San Suu Kyis regjering var «uunngåelig».

– Det var uunngåelig for landet, og det var grunnen til at vi måtte velge det, skriver Hlaing.

Hlaing er utropt til landets nye leder etter militærkuppet.

Myanmars avsatte regjeringssjef Aung San Suu Kyi (75) ber folket vise motstand mot kuppmakerne.

Norge sitter for tiden i Sikkerhetsrådet. Norges utenriksminister Ine Søreide Eriksen (H) skrev mandag på Twitter at det var Norge sammen med Storbritannia og nærstående medlemmer i rådet som hadde tatt til ordet for en snarlig diskusjon om militærkuppet.