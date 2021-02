Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dømt til fengsel

Tatt i betraktning at Navalnyj allerede har sonet ett år av 2014-dommen i husarrest, må han nå trolig sone to og et halvt år i en straffekoloni. Navalnyjs advokat sier at han skal anke kjennelsen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Navalnyj, som er en av president Vladimir Putins fremste kritikere, hevder at dommen fra 2014 var politisk motivert.

Navalnyj ble akutt syk på et fly på vei fra Sibir til Moskva i august i fjor. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. Der ble det påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok.

Hans advokater mener at han umulig kunne overholde meldeplikten overfor russiske myndigheter mens han lå på sykehus i Tyskland, og at den betingede dommen derfor ikke kan omgjøres til ubetinget.

Søreide om Navalnyj-dom: – Uakseptabelt



Utenriksminister Ine Eriksen Søreide reagerer sterkt på fengselsdommen mot den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Hun krever at han løslates.

– Russiske myndigheter må stanse sin politisk motiverte forfølgelse av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj. Bruk av rettssystemet til å kneble ham er uakseptabelt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Han må løslates med det samme, sier Søreide.