Tom Moore er død

Den britiske krigsveteranen Tom Moore (100), også kjent som «Captain Tom», er død. Han ble kjent i fjor da han samlet inn enorme summer til helsevesenet.

Det er Moores døtre som opplyser om dødsfallet tirsdag, følge Reuters.

– Han ble ikke bare en nasjonal inspirasjon, men et fyrtårn for håp for hele verden, sier statsminister Boris Johnson i en uttalelse tirsdag.

100-åringen ble innlagt på sykehus i forrige uke etter selv å ha fått covid-19.

«Captain Tom» skapte overskrifter både nasjonalt og internasjonalt i fjor da han gikk runde på runde med gåstolen sin i hagen for å samle inn penger til helsevesenet. Stuntet gikk fort viralt på nettet, og ganske snart begynte pengene å strømme inn.

Samlet inn 400 millioner



Innsamlingen hans dro inn godt over 400 millioner kroner til National Health Service. I fjor sommer ble han adlet av dronning Elizabeth på Windsor slott.

– Jeg er henrykt og overrasket over at dette skjer med meg, sa Moore til BBC.

Statsminister Boris Johnson har beskrevet Moore som et sjeldent lyspunkt under koronakrisen.

– Toms fantastiske innsamling brøt rekorder, inspirerte hele landet og var et fyrtårn for oss alle i koronavirus-tåka, sa Johnson i fjor vår.

Under andre verdenskrig var Moore utstasjonert som britisk soldat i India og Myanmar.

Video: Krigsveteran (99) har samlet inn 150 millioner ved å gå tur i hage