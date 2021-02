Sverige vil ikke gi Astra-Zeneca-vaksine til eldre

Flere land har den siste tiden påpekt at det ikke er nok informasjon til å fastslå om den svensk-britiske vaksinen er effektiv på eldre pasienter. EUs legemiddeltilsyn har likevel godkjent vaksinen for alle voksne.

Sverige vil på det nåværende tidspunkt ikke bruke coronavaksinen fra AstraZeneca på innbyggere over 65 år. De får i stedet andre vaksiner, opplyser Folkhälsomyndigheten på et pressemøte tirsdag ifølge TT.

Spørsmålet er også til vurdering hos Folkehelseinstituttet her i landet. Det er varslet at en beslutning vil bli kunngjort torsdag.

– Vi har ikke fått all produktbeskrivelse på vaksinen ennå. Det må være på plass før i kan si noe om vaksinen, opplyser FHIs medievakt til NTB.

AstraZenecas vaksine er utviklet i samarbeid med Universitetet i Oxford.

Det har oppstått spørsmål om hvor effektiv vaksinen er blant eldre. Det europeiske legemiddelkontoret anbefalte vaksine til voksne i alle aldre da den ble godkjent forrige uke, men flere land har likevel frarådet å sette den på eldre mennesker.

Tyskland sier nei

I Tyskland har myndighetene sagt at de ikke vil tilrå at personer over 65 år skal få den. Det italienske legemiddelverket godkjente lørdag vaksinen for alle voksne, men anbefalte alternativer for personer over 55 år.

– Det er klart at eldre ikke vil bli vaksinert med denne vaksinen, sier Michal Dworczyk, som har ansvar for vaksinasjonsprogrammet i Polen.

I kliniske studier har AstraZeneca-vaksinen vist seg å være 62 prosent effektiv for å forhindre sykdommen covid-19.

Hovedproblemet er at det har vært mangel på data fra eldre deltakere i testperioden. Legemiddelselskapet AstraZeneca og samarbeidspartneren Oxford-universitetet har vært åpne om at færre enn 10 prosent var 65 år eller eldre. Bare 450 deltakere var over 70 år.

Til sammenligning var mer enn 40 prosent av deltakerne i vaksineforsøkene til Pfizer og Biontech over 55 år.

– Misforstår

Dette betyr ikke at AstraZeneca-vaksinen ikke fungerer bra for eldre, men at det er lite data som kan bevise at den gjør det.

– Det er trist å se at folk misforstår situasjonen, sier smittevernkonsulent Peter English til AFP.

– De forveksler mangel på data med mangel på virkning.

Da EUs legemiddeltilsyn EMA behandlet søknaden om godkjenning, påpekte de at det ikke er tilstrekkelig data for å vite med sikkerhet hvor effektiv AstraZeneca-vaksinen er for eldre.

– Imidlertid forventes beskyttelse, gitt at en immunrespons sees i denne aldersgruppen, het det i EMAs vurdering.

Vaksinen kan brukes hos eldre voksne, konkluderte tilsynet, slik den allerede gjøres i Storbritannia, som var det første landet som godkjente den for bruk.

Til tross for godkjennelsen, har EMA gitt uttrykk for noe tilbakeholdenhet. Tilsynet noterer seg at tilgjengelige data fra kliniske studier «ikke gir rom for et estimat av vaksineeffekt hos pasienter over 55 år».

Dragkamp om leveranser

Den vitenskapelige debatten om effektivitet kommer samtidig som det pågår en politisk krangel om fordeling. Det britisk-svenske farmasiselskapet sa søndag at de vil øke vaksineleveransen til EU med 9 millioner doser etter at det en uke i forveien kuttet dramatisk i planlagte forsendelser.

Frankrikes president Emmanuel Macron blandet seg inn i krangelen forrige uke da han siterte aviser som omtalte vaksinen som «kvasi-effektiv» for folk over 65 år.

– Det jeg kan bekrefte er at de tidlige resultatene ikke er oppmuntrende for 60-65-åringer når det gjelder AstraZeneca, sa Macron.

Kommentaren ble avfeid som et utspill i dragkampen om vaksinene av John Bell, en av personene som sto bak utviklingen av vaksinen.

Medisinsk spesialist Eric Caumes påpekte at flere land, inkludert Frankrike, vaksinerer personer over 80 år med Pfizer og Biontechs vaksine.

– Vi kjenner ikke effektiviteten i denne aldersgruppen, sa han til TV-kanalen BFM.