USA truer Myanmar med sanksjoner etter kuppet

Solberg ber om at Aung San Suu Kyi løslates og at de militære lederne i Myanmar følger demokratiske normer og respekterer valgresultatet.

– Situasjonen i Myanmar er meget alvorlig, og vi følger tett med på utviklingen, sier Solberg (H) i en uttalelse sendt til NTB.

Også USAs president Joe Biden reagerer kraftig på kuppet og truer med å gjeninnføre sanksjoner. Sanksjonene er gradvis fjernet det siste tiåret som følge av Myanmars demokratiseringsprosess.

– Verdenssamfunnet må samle seg og med én stemme presse det burmesiske militæret til umiddelbart gi slipp på makten de har grepet, sier Biden, som bruker Myanmars tidligere navn.

Portforbud og avsatte ministere

Militæret, som har tatt over kontrollen i Myanmar, innførte mandag portforbud mellom klokken 20 og 6.

I tillegg har de avsatt 24 statsråder i Suu Kyis regjering, og elleve er alt erstattet. Tidligere utenriksminister Wunna Maung Lwin får tilbake sin gamle jobb.

Dermed tar Lwin posten som Suu Kyi har hatt mens hun har vært regjeringssjef og Myanmars de facto leder.

Nobelkomiteen uttrykker forferdelse over pågripelsen av Suu Kyi, som ble tildelt fredsprisen i 1991.

Kirkens Nødhjelp har mottatt rapporter om at ultranasjonalister feirer maktovertakelsen i gatene. I tillegg blir journalister og andre som er kritiske til kuppet, angrepet og trakassert, ifølge organisasjonen.

– Vår egen stab melder at det er en spent atmosfære i hovedstaden Yangon og i de andre byene hvor Kirkens Nødhjelp har ansatte. Internett og telefonlinjer er stengt, og det er vanskelig å holde kontakten med våre lokale partnere, sier Andreas Kiaby, som er organisasjonens landdirektør i Myanmar.

Storbritannia kaller inn ambassadør

Både EU og Storbritannia har fordømt kuppet. Myanmars ambassadør i London er kalt inn på teppet, opplyser utenriksdepartementet.

Norge og Storbritannia har sammen vært sentrale for å ta opp saken i FNs sikkerhetsråd, som tirsdag skal samles til et hastemøte.

En noe mer forsiktig reaksjon har kommet fra Kina, som har tette økonomiske bånd til Myanmar. Kinas regjering har bedt partene i Myanmar om å løse sine uenigheter i tråd med grunnloven.

Kinas reaksjon er sentral

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik kaller utviklingen i Myanmar for tragisk. Han peker på at Kinas reaksjon vil være viktig fremover ettersom militæret i Myanmar ikke vil klare seg lenge uten Kinas støtte.

– De militære kan være følsomme mot å bli isolert internasjonalt, ønsket om å komme inn i «varmen» medvirket nok til at de løsnet grepet for ti år siden, sier Bondevik.

Myanmar-ekspert Bertil Lintner tviler imidlertid på at de kraftige reaksjonene fra det internasjonale samfunnet vil få noen betydning for utviklingen.

– Presser man for hardt på, så er de tilbake i Kinas grep, og det var for å komme bort fra det grepet at man gjennomførte reformene for ti år siden, sier han til TT.

Et fryktet og ventet kupp

Mandag grep militæret makten, og landets leder Aung San Suu Kyi ble pågrepet. Det samme ble en rekke andre politiske ledere. Den siste uken har man fryktet et mulig militærkupp, og Suu Kyi hadde allerede skrevet en uttalelse før hun ble pågrepet.

– Folket oppfordres til å motsette seg kuppet fullt ut og gjøre kraftfull motstand mot det, heter det i uttalelsen hennes.

Partiet hennes, NLD, vant valget i november i fjor. Militære ledere kom i etterkant med anklager om valgfusk.

Selv hevder generalene at de handler i tråd med en paragraf i grunnloven som åpner for at de kan overta makten i en krisesituasjon.

De lover også å holde nyvalg innen ett år og å respektere resultatet. I mellomtiden skal hærsjef Min Aung Hlaing lede landet, mens visepresident Myint Swe rykker opp til å bli fungerende president.