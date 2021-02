Tyskland avviser fransk anmodning om å skrote russisk gassrørledning

Gassrørledningen bygges i samarbeid med Russland og skal sørge for at russisk gass blir ført til Europa via rørledninger under blant annet Østersjøen.

Som følge av russiske myndigheters harde behandling av demonstranter som støtter opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, vil Frankrike at prosjektet legges på is.

Men en talskvinne for statsminister Angela Merkel understreket mandag at Tyskland ikke har endret sin «grunnleggende innstilling». Hun sa også at hun ikke har noen oppdatert informasjon om prosjektet.