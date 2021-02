Suu Kyi ber folket gjøre motstand mot kuppet

I en uttalelse sier hun at militærets handlinger er et forsøk på å gjeninnføre militærdiktatur.

– Folket oppfordres til å motsette seg kuppet fullt ut og gjøre kraftfull motstand mot det, sier Suu Kyi.

Hun anklager også militæret for ikke å ta hensyn til den pågående koronapandemien.

Anklager om valgfusk

I en melding på Facebook-siden hennes slås det fast at militærets handlinger er i strid med grunnloven og velgernes vilje.

Suu Kyi har inntil nå vært Myanmars øverste politiske leder. Partiet hennes, NLD, vant valget i november i fjor. Militære ledere kom i etterkant med anklager om valgfusk.

Mandag grep militæret makten, og Aung San Suu Kyi ble pågrepet. Det har vært frykt for et mulig militærkupp den siste uken, og NLD opplyser at Suu Kyis uttalelse ble skrevet før hun ble pågrepet.

– Spørsmålet er hvordan omverdenen kommer til å reagere

Det er høyst uvisst om omverdenens reaksjon får noen betydning for utviklingen i Myanmar nå, mener Sørøst-Asia-eksperten og journalisten Bertil Lintner.

– Selvsagt er dette alvorlig. Spørsmålet er hvordan omverdenen kommer til å reagere og om det overhodet får noen betydning, noe jeg tviler på, sier han.

– Presser man for hardt på, så er de tilbake i Kinas grep, og det var for å komme bort fra det grepet at man gjennomførte reformene for ti år siden, sier Lintner.

Myanmars bånd til Kina, som landet grenser mot i nord, er historisk sterke. Lintner tror ikke at Kina vil sette ned foten overfor kuppmakerne, men tilpasse seg gjennom handel og støtte.

– Man vil ikke at Kina skal ta tilbake sin innflytelse, men det har de gjort, sier den svenske Sørøst-Asia-eksperten.