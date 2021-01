Bomber fra andre verdenskrig fjernet i tysk by

De fire bombene viste seg å være på ti tonn og hadde lunter med lang levetid. De ble sluppet over byen i Niedersachsen av USA under andre verdenskrig.

En kontrollert detonasjon ble uført, opplyser lokale myndigheter. Men evakueringen blir først opphevet når alle bygninger er sjekket for skade. Det arbeidet kan være fullført søndag morgen. Arbeidet ble utsatt to ganger fordi det var folk i det avsperrede området etter at evakueringen var beordret.

Om lag 1.800 personer har vært i sving for å organisere evakueringen og detonere bombene. Det er ikke uvanlig at bomber og annet skyts blir funnet i forbindelse med anleggsarbeid i Tyskland.

I juni 2010 døde tre medlemmer av en bombegruppe og seks andre ble skadd da en bombe fra andre verdenskrig eksploderte i Göttingen i forsøket på å desarmere den.