Nord-Irlands førsteminister setter spørsmålstegn ved brexitavtalen

Det skjer i kjølvannet av en opphetet krangel om EUs nye eksportkontroll for coronavaksiner.

– Reglene fungerer ikke, sa Foster til BBC søndag, og føyde til at hun vil be den irske og britiske regjeringen om at reglene blir droppet.

Den såkalte Nord-Irland-protokollen, som innebærer at det britiskadministrerte territoriet opprettholder EU-regler selv etter brexit, forårsaker store spenninger, ifølge Foster.

Hun har lenge vært kritisk til ordningen, som er en del av kompromissløsningen mellom EU og Storbritannia.

Da EU kunngjorde de nye eksportreglene for coronavaksiner fredag, skapte det skarpe reaksjoner i Belfast, Dublin og London da det først så ut til at Nord-Irland var omfattet av eksportkontrollen, og at vaksineeksport til området kunne stanses av EU.

EU-kommisjonen måtte rykke ut og understreke at den ikke tok i bruk en nødparagraf i avtalen med Storbritannia, etter tilsynelatende å ha gjort det ved en feil i det juridiske dokumentet om restriksjonene.