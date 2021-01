Mann siktet for å ha sendt mistenkelig pakke til legemiddelselskap

53-åringen er siktet for å ha sendt en gjenstand med et formål om å få noen til å tro at gjenstanden ville eksplodere eller antenne.

Legemiddelselskapet Wockhardt mottok pakken onsdag ved et anlegg i Wales der vaksinen til AstraZeneca og Universitetet i Oxford blir helt på hetteglass og utstyrt med emballasje. Alle de ansatte ble evakuert.

53-åringen ble pågrepet dagen etter av politiet i Kent i den sørøstlige delen av England.

Tidligere denne måneden var det samme anlegget i Wrexham truet av flom, men produksjonen skal ikke ha blitt påvirket da.