Fattige barn i Storbtianna betaler en høy pris for coronastengte skoler

Over 93.000 coronasmittede mennesker har mistet livet i Storbritannia så langt. Tidligere i år måtte landet på ny stenge ned av frykt for den nye virusmutasjonen som trolig smitter langt lettere. Også de fleste skolene er stengt på grunn av pandemien.

Myndighetene håper å kunne åpne skolene igjen etter påske. Det betyr at barna må streve med hjemmeundervisning i lang tid ennå.

Kaldt og mørkt

Det er de fattigste som må betale den høyeste prisen.

Ifølge offisielle tall lever nærmere en tredel av barna i Storbritannia i fattigdom. Det er over 4 millioner barn.

Mange av disse barna sliter med elendige kår for hjemmeundervisning. Mange har ikke egen PC eller pult – eller rolige omgivelser. Noen sitter og fryser eller har for dårlig arbeidslys fordi familien sliter med strømregningene.

– Hjemme må jeg dele PC-en med storebroren og søsteren min, forteller åtte år gamle Kamaljit Sultana. Hun bor i Tower Hamlets i Øst-London, et av byens fattigste områder.

Andre har ikke engang en PC og må bruke mobilen når de skal følge undervisningen. Og mobilen må de kanskje også dele med andre søsken.

Frykter smitten

Britiske myndigheter holder skolene åpne for de yngste elevene og elever som er svært sårbare.

Men mange familier – ofte etniske minoriteter – vil ikke sende barna på skolen. Årsaken er at disse gruppene fra før er hardest rammet av viruset. De er redde for smitte dersom de sender barna på skolen.

Pandemien har framhevet de dype forskjellene i samfunnet.

I jula sørget UNICEF for matleveranser til barn i London. Det er første gang UNICEF har gjort dette i Storbritannia.

Manchester United-stjernen Marcus Rashford har siden coronapandemien brøt ut, brukt sin posisjon til å tale vanskeligstilte barns sak. Presset som den populære fotballspilleren skapte, førte til at den konservative regjeringen i en periode bøyde av og sørget for gratis skolemat. Ordningen var forbeholdt familier med behov for hjelp.

Har lovet PC-er til barnefamilier

I forrige måned lovte regjeringen å dele ut en million bærbare PC-er til fattige familier. Etter det har de lovet ytterlige 300.000. Men utdelingen av PC-er er blitt forsinket.

Hjelpeorganisasjoner mener regjeringens tiltak langt fra er nok – og at tiltakene bare tar toppen av isfjellet.

– Vi støtter familier på seks personer som må dele ett rom. De har ikke bord, ikke noen stoler. Hvis barna skal gjøre skolearbeid, må de sitte på senga eller på gulvet, forteller administrerende direktør i Childhood Trust, Laurence Guinness. Organisasjonen hjelper barn i London.

Toalettsetet som pult

Guinness forteller også som sønnen til en enslig mor som må sitte foran toalettet og bruke toalettsetet som pult.

Noen familier har ikke skikkelig oppvarming eller lyskilder fordi familiene ikke klarer å betale strømregningen.

James Turner er administrerende direktør i utdannelsesorganisasjonen Sutton Trust. Han mener at de stengte skolene har satt forsøkene på å utjevne forskjellene mellom fattige og rike mange år tilbake.

Gapet vil øke

– Gapet vil bare fortsette å øke. Noen få måneder med tapt skolegang vil kunne ha innvirkning på disse barna for alltid. Mange vil ikke være i stand til å ta igjen det tapte, mener Turner.

Andre hjelpeorganisasjoner er redde for at de stengte skolene vil føre mange flere barn ut i uheldige gjengmiljøer og kriminalitet.