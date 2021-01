Flere jenter har rømt fra Boko Haram flere år etter at de ble bortført

Faren til en av jentene opplyser at datteren ringte ham torsdag for å fortelle at hun hadde unnsluppet.

– Hun spurte meg, er det faren min? Er det faren min, og så begynte hun å gråte, sier Ali Maiyanga til CNN.

Fortsatt er over 100 unge kvinner savnet etter at den ytterliggående islamistgruppa bortførte 276 jenter fra en kostskole i landsbyen Chibok nordøst i Nigeria i 2014.

Bortføringen førte til en internasjonal kampanje kalt #BringBackOurGirls, som mange vestlige kvinnelige politikere og kjendiser engasjerte seg i, blant dem Michelle Obama og Erna Solberg.