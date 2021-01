Italia vil ikke selge våpen til Saudi-Arabia og Emiratene

– Regjeringen har opphevet godkjenningene av eksport av missiler og flybomber som var til behandling, sa utenriksminister Luigi Di Maio fredag.

– Respekt for menneskerettighetene er for oss en ubrytelig forpliktelse, la han til.

En 18 måneders midlertidig stans i våpensalget blir dermed permanent. Da våpensalget først ble innstilt i 2019, gjorde di Maio det klart at beslutningen er knyttet til krigen i Jemen.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har viktige roller i koalisjonen som kjemper mot houthi-opprørerne i Jemen.

Europeiske menneskerettsaktivister har lenge vært bekymret for at våpen som selges til disse to landene, kan bli brukt i Jemen-krigen.