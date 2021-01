Kilder: EU åpner for å stanse vaksineeksport

Vaksineprodusentene skal pålegge å opplyse om planlagt eksport i registeret, som er ment å bidra til mer åpenhet. Samtidig vil registeret bidra til at myndighetene i et medlemsland kan la være å utstede en eksportlisens og dermed i praksis hindre at vaksinene forlater EU, sier tjenestemannen ifølge nyhetsbyrået DPA.

Det kan for eksempel skje dersom en leverandør ønsker å sende vaksinedoser ut av EU før selskapet har levert alle dosene som er lovet til unionen. Dette har blitt aktuelt etter at AstraZeneca har varslet at de kan levere langt færre doser i første kvartal enn det EU var forespeilet.

Den såkalte åpenhetsmekanismen legges fram fredag ettermiddag.