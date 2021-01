Verste økonomiske nedtur i Frankrike siden krigen

Tallene fra det nasjonale statistikkbyrået Insee er likevel ikke fullt så ille som byråets tidlige prognose på 9 prosents nedgang. Regjeringen hadde anslått en tilbakegang på hele 11 prosent.

Et lyspunkt er at nedturen i siste kvartal ikke ble like bratt som i perioden mars til mai, de tre første månedene etter at pandemien nådde landet. I årets tre siste måneder falt brutto nasjonalprodukt med forholdsvis beskjedne 1,3 prosent.

Før pandemien rammet var Frankrike ett av landene i Europa med størst vekst, med en øking i BNP på 1,5 prosent i 2019.