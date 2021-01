Biden vil ha Malley som Iran-utsending

Ifølge høytstående tjenestemenn i amerikansk UD vil utenriksminister Antony Blinken kunngjøre utnevnelsen fredag.

57 år gamle Malley omtales i likhet med Blinken som en av arkitektene bak atomavtalen som ble forhandlet fram med Iran i 2005.

President Donald Trump trakk USA fra avtalen i 2018, til protester fra de øvrige signaturstatene Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, samt EU.

President Joe Biden har gjort det klart at han igjen ønsker å gjenoppta atomavtalen med Iran.

Under en høring i Senatets utenrikskomité tidligere i måneden understreket Blinken at USA under Bidens ledelse i samarbeid med allierte vil forsøke å få i stand en «mer langvarig og sterkere avtale» med Iran.

Iran krever at USA tar det første steget og opphever sanksjonene som ble innført av Trump, men det kommer ifølge Blinken ikke til å skje.

– Det er en rekke forpliktelser Iran ikke oppfyller. Skulle landet bestemme seg for å oppfylle dem, vil det ta tid før vi kan vurdere om landet møter kriteriene, sa Blinken denne uka.