Gutt fikk GHB-overdose – mor dømt til samfunnsstraff istedenfor fengsel

Kvinnen var ruset på GHB og amfetamin og skal ha overlatt sønnen midlertidig til andre rusede personer som også befant seg i leiligheten i Østfold sommeren 2017. Det var GHB i leiligheten, og sønnen fikk i seg dette.

Borgarting lagmannsrett mente at handlingen i utgangspunktet tilsa en straff på fengsel i rundt seks måneder. Lang saksbehandlingstid og kvinnens forbedrede livssituasjon gjorde at retten konkluderte med at 147 timers samfunnsstraff var en passende reaksjon.

I dommen fremheves det at tiltalen har en problematisk utforming. Lagmannsretten kritiserer også tingrettens vurdering ved flere anledninger.

Tingretten tilkjente den avdøde sønnen 125.000 kroner, men i lagmannsretten ble moren frikjent for kravet. Retten mente at vilkårene for oppreisning etter skadeserstatningsloven ikke var oppfylt.

Hendelsen skjedde noen dager etter at foreldrene hadde fått opphevet et vedtak som plasserte gutten i fosterhjem.