Medier: Ronaldo brøt coronareglene

Ronaldo var ikke med i troppen da Juventus vant 4-0 over Spal i den italienske cupen onsdag. Superstjernen skal ha benyttet sjansen til å reise 150 kilometer vest for Torino for å feire bursdagen til kjæresten Georgina Rodriguez.

Hun publiserte et videoklipp av paret på snøscooter. Senere fjernet hun videoen, men rakk å bli plukket opp av italienske medier.

Ifølge italienske coronaregler hadde ikke paret lov til å forlate Torino, og de risikerer 400 euro i bot for overtredelsen. Nyhetsbyrået AFP har vært i kontakt med Juventus, som ikke ønsker å kommentere saken.

Ronaldo har tidligere havnet i bråk under coronapandemien. Han testet positivt for corona på en landslagssamling i Portugal i høst, men reiste tilbake til Italia for å fullføre isolasjonsperioden der.