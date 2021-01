Flere partier krever årets eksamen avlyst

– Vi vil avlyse både skriftlig og muntlig eksamen på ungdomsskolen og videregående skole i vår. Det haster nå med å gi en tydelig avklaring til usikre elever og lærere, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Ap til VG.

SV varslet fredag at de ville lansere et hasteforslag om å avlyse årets offentlige eksamen på grunn av de forskjellene som coronapandemien har skapt for landets skoleelever når de skal søke seg videre til høyere utdanning. Mens noen nærmest har hatt skole som vanlig, har andre, særlig i enkelte storbyer, hatt mye hjemmeskole.

Også Rødt og MDG bekrefter overfor VG at de vil at eksamen skal avlyses. Marit Arnstad sitter i Utdanningskomiteen og sier Senterpartiet er åpen for at eksamen skal avlyses. Fremskrittspartiets Roy Steffensen sier partiet heller mot å gjøre det samme, men at det ikke har konkludert i spørsmålet.

Utdanningsdirektoratet har anbefalt at eksamen avlyses, og statsråd Guri Melby (V) lovet tirsdag at hun vil vurdere spørsmålet og at hun vil ta en beslutning «så snart som mulig»