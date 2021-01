Nigeria anklages for å dekke over drap på demonstranter

Demonstrasjonene startet som en protest mot politivold, men utviklet seg til et bredere krav om reform. Men etter flere uker med protester åpnet sikkerhetsstyrker ild mot demonstranter i hovedstaden Lagos. Tolv mennesker ble drept.

Amnesty International mener myndighetene ikke har stilt de ansvarlige for drapene til ansvar og har forsøkt å dekke over volden. Organisasjonens landdirektør Osai Ojigho mener myndighetene også har gått etter folk som støttet protestene, og viser til at noen av dem har fått sperret bankkontoene sine.

Hun ber myndighetene om å suspendere tjenestemenn som er mistenkt i påvente av etterforskning.

Regjeringen har satt ned et panel som skal granske volden og har lovet reformer av sikkerhetsstyrkene.