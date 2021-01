Til sammen 17 millioner mink måtte bøte med livet da det i november i fjor ble besluttet å avlive samtlige mink hos om lag 1000 danske minkoppdrettere.

Den danske regjeringen fryktet at et mutert coronavirus kunne hemme effekten av en vaksine, og spre seg ukontrollert.

Den kontroversielle avgjørelsen resulterte i at samtlige oppdrettere mistet levebrødet sitt over natten.

I ettertid ble det klart at regjeringen ikke hadde mandat til den storstilte nedslaktingen. Mangelen på lovhjemmel resulterte i at matvareminister Mogens Jensen måtte gå av, mens statsminister Mette Frederiksen fikk flengende kritikk.

Folketinget har oppnevnt en kommisjon som skal granske hele hendelsesforløpet.

Eier 12 minkfarmer – gikk med underskudd



Nå har flere partiet fremforhandlet en avtale som innebærer enorme erstatningsutbetalinger i milliardklassen.

Blant de som vil motta kompensasjon fra den danske staten, er den kinesiske forretningsmannen Pat Wong. Han eier i dag 12 minkfarmer i Midt- og Vestjylland, og skal være god for milliarder.

De siste fem årene har Wongs minkoppdrett ikke vært god butikk. Driften skal ha påført milliardæren om lag 108 millioner danske kroner i netto underskudd de siste fem årene, skriver bt-dk.

Etter ordren om avlivning av samtlige mink i Danmark vil Pat Wong få utbetalt mellom 50 og 100 millioner danske kroner i erstatning.

– Gjør narr av danskene

Her dumpes mink i en massegrav i Danmark. Foto: Morten Stricker / Ritzau Scanpi / NTB

Dette har vakt oppsikt og skaper nå politisk debatt i Danmark. Noe av årsaken til reaksjonen er at Wong skal ha plassert deler av formuen i skatteparadis hvor morselskapet holder til.

Hongkong-kineserens selskap, Kingkey Financial International, er ikke innregistrert i Hongkong, men derimot på Caymanøyene, ifølge Ekstra Bladet.

– Det er en gigantisk skandale. Først bryter Mette Frederiksen loven ved å beordre all mink drept, og nå sender regjeringen millioner i skatteparadis. Det er for å gjøre narr av danskene som sannsynligvis betaler skatt, sier Peter Skaarup, gruppeleder for Dansk Folkeparti, til den danske tabloidavisen.

Nå varsler han at erstatningssaken vil bli tatt opp med den danske regjeringen.

– Vi krever at disse rike menneskene i skatteparadiser ikke kan få erstatning, sier Skaarup.

«Vi forventer et omfattende kompensasjonsforslag»

Den kinesiske milliardæren eier også en bolig på en av de dyreste adressene i Hongkong. Her har han tilgang til en privat strand og tennisbane med utsikt over Hong Kong Bay.

Danske medier har forsøkt å innhente en kommentar fra Wong, men ikke lyktes. Wong skal imidlertid ha signalisert til investorene at «vi forventer et omfattende kompensasjonsforslag fra den danske regjeringen til minkvirksomheten».

Wong forventer også økende omsetning i både 2021 og 2022 som følge av forventet mangel på minkpels i verdensmarkedet.

