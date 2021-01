Canadisk millionærpar leide privatfly og tok coronavaksine fra urbefolkning

Rodney Baker (55) og hans kone Ekaterina (32) er ilagt bøter på opptil 1.000 canadiske dollar (6.770 kroner).

Baker gikk søndag av som leder i kasinoselskapet Great Canadian Gaming.

– Dette er kanskje den dummeste tingen jeg har sett på lenge, sier Marc Miller, som er Canadas føderale urbefolkningsminister.

– Jeg vet ikke hva som foregikk i disse folkenes hoder. Det er ekstrem mangel på vaksinedoser, og av en eller annen grunn forsøkte folk å lure systemet. Det er urettferdig. Det er galt. De har behov for personlig refleksjon, sier Miller videre.

Ifølge Yukons lokalsamfunnsminister John Streicker fløy paret med et leid fly til Beaver Creek i forrige uke. Der utga de seg for å være besøkende hotellarbeidere slik at de kunne bli vaksinert mot coronavirus.

Lokalsamfunnet fikk prioritet på vaksinen på grunn av sin beliggenhet, aldrende befolkning og begrensede tilbud på helsetjenester.

– Det finnes ikke noe mer ucanadisk enn å dra til et annet område og hoppe i køen fordi man har midler til å gjøre det, sier British Columbias førsteminister John Horgan.

– Dette viser fullstendig mangel på alt etisk eller moralsk kompass, sier British Columbias riksadvokat Mike Farnworth.

Baker-paret har ikke svart på henvendelser fra AP om å kommentere saken.