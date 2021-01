Nå kan Sverige stå foran nye, alvorlige prøvelser som kan forårsake flere dødsfall.

Mer enn 11.400 mennesker er hittil døde av covid-19 i Sverige, og mer enn 560.000 er bekreftet smittet, ifølge statistikk fra Worldometers. Det setter landet i en særstilling i Norden.

– Min vurdering er at den nærmeste fremtiden er den mest kritiske, sier Jan Albert, professor i infeksjonskontroll ved Karolinska Institutet, til Expressen.

Februar og mars pekes nå ut som de neste kritiske månedene med høy smittespredning.

Kan følge samme mønster som sesonginfluensa



Professoren viser til mønsteret for spredning av sesonginfluensa, og mener det indikerer at coronaviruset vil kunne slå til på nytt i løpet av kort tid. Det vil i så fall være den tredje store smittebølgen som treffer Sverige siden pandemien startet.

Smitte- og dødstallene i Sverige per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene er nå 564 smittede og 15,4 døde. I Danmark er det registrert 217 smittede og 7,1 døde. Finland har registrert 72 smittede og 1,1 døde, mens Island de siste 14 dagene har registrert 26 smittede og ingen døde de siste to ukene, ifølge tall fra Johns Hopkins-universitet.

I Norge er det til sammenligning registrert 102 nye smittetilfeller og 1,3 dødsfall per 100.000 innbyggere i løpet av de siste 14 dagene.

Tegnell: – Ikke usannsynlig hvis det tar over

Anders Tegnell, statsepidemiolog i Sverige. Foto: Anders Wiklund / AFP/NTB

95 tilfeller av den britiske mutasjonen er til nå oppdaget i Sverige. Det svenske Folkehelsetilsynet utelukker ikke at denne virusvarianten kan bli dominerende fremover.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har vært hovedarkitekten bak den svenske coronastrategien, som regjeringen Löfven har lyttet til og handlet deretter.

– Det kan ta over og bli den dominerende stammen. Det er ikke usannsynlig hvis det tar over. Men vi vet ikke ennå, det har bare skjedd i ett land så langt, og det er i Storbritannia. Det er mye som tyder på at det er en stamme som er god til å spre seg, sier Anders Tegnell, ifølge SVT.

– Vi risikerer å gjenta de samme feilene

De siste månedene har kritikken mot svenske myndigheters håndtering av pandemien tiltatt. Det skjer samtidig som presset på sykehusene har vært formidabelt og kapasiteten har vært tøyd til bristepunktet. Men de siste ukene har smittespredningen vist en synkende tendens.

Noen av de strenge coronatiltakene i Sverige er derfor myket opp. Dette får eksperter til å advare mot en gjentagelse av hva som skjedde da den andre virusbølgen traff Sverige på senhøsten i fjor, og spesielt før jul, med full tyngde.

– Vi risikerer å gjenta de samme feilene som i fjor høst, da kurvene gikk ned i løpet av sommeren og det ble konkludert med at faren var over , advarer forsker ved Karolinska Institutet, Åsa Wheelock, i et intervju med Expressen 22. januar.

EUs beredskapssjef: – Det er et vindu nå

En sykepleier tar på seg beskyttelsesutstyret før hun skal behandle en coronapasient på et av sykehusene i Stockholm. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

EUs smittevernmyndighet (ECDC) advarer om at det nå er høy risiko for rask spredning av mutert virus.

ECDC har derfor anbefalt EU-land om å øke tempoet og kapasiteten av testing, infeksjonssporing og analyse for å oppdage muterte varianter og se hvilke varianter som er i omløp, parallelt med at befolkningen vaksineres fortløpende.

– Det er et vindu nå hvor vi kan forberede helsetjenesten, fordi flere vil ha behov for medisinsk hjelp og intensiv pleie når flere blir rammet av disse variantene. Dette er et viktig tidspunkt der vi har mulighet til å forberede oss på en potensiell neste bølge i pandemien, drevet av en ny mutert variant , sier ECDCs beredskapssjef Pjotr ​​Kramarz, til Sveriges Radio.

– Grense for hva helsetjenestene vil kunne håndtere

Han mener et realistisk scenario de neste ukene og månedene er at en tredje bølge igjen vil sette sykehusenes kapasitet på nye, utmattende prøver.

– Grensen for hva helsetjenestene vil kunne håndtere, vil bli utfordret. Derfor er det viktig å bremse spredningen av disse variantene, understreker beredskapssjefen.

Natt til fredag stenger Norge grensene. Dette gjøres for å hindre importsmitte, spesielt med tanke på å stanse spredning av den britiske virusmutasjonen. Heretter vil kun nordmenn og utlendinger bosatt i Norge slippe inn i Norge.

Samtidig har Sverige innført innreisestopp fra Norge for ikke-svenske statsborgere. Grenseovergangene bevoktes nå av politi på begge sider av grensen.