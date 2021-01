Handelskrigen med Kina forsvinner ikke med Biden

Biden kommer ikke til å konfrontere Kina, men ønsker i stedet å sette kreftene inn på å bremse koronapandemien og reparere USAs hard rammede økonomi, tror økonomer.

Det er også ventet at han vil opprettholde presset forgjengeren la på Beijing, som følge av misnøye med USAs store handelsunderskudd samt Kinas subsidier og ordninger for å lokke utenlandske selskaper og teknologi til landet.

Trump hevet i 2017 tollsatsene på kinesisk import, og det har ikke kommet signaler om at Biden akter å reversere dette med det første.

Krever åpning

Biden-administrasjonen kommer trolig til å legge mindre vekt på USAs handelsunderskudd i samtalene med Kina, og i stedet legge press på Beijing for å få dem til å åpne opp den statsdominerte økonomien for utenlandske investeringer. Det vil få langt større betydning på lang sikt, ifølge økonomer.

– Jeg tror Biden vil fokusere mer på å forsøke å få til strukturelle reformer, sier Louis Kuijs ved Oxford Economics.

– Men det kommer til å ta tid før vi får noen endringer eller tydelige kunngjøringer, tror han.

Vurderer tollsatsene

Biden vurderer nå tollsatsene på kinesiske varer og ønsker å koordinere framtidige steg med allierte, sa presidentens talskvinne Jen Psaki mandag.

Hun varslet ingen umiddelbare endringer i politikken overfor Kina, men understreket at Biden vil føre en tøff linje overfor landet.

– Presidenten er fast besluttet på å stanse Kinas økonomiske overgrep, sa Psaki.

En talsmann for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, ba tirsdag Biden ta lærdom av Trumps «feilslåtte politikk» og innta «en konstruktiv holdning», men varslet ingen nye utspill fra kinesisk side.

– Samarbeid er det eneste riktige valget fra begge parter, sa Zhao.

Oppnådde lite

Trumps handelskrig mot Kina fikk president Xi Jinping tilbake til forhandlingsbordet, men samtidig alvorlige følger for verdenshandelen.

Beijing lovet i januar i fjor å kjøpe mer soyabønner og andre produkter fra USA, samt å ikke lenger legge press på selskaper for å få tilgang til vestlig teknologi. Siden har det imidlertid skjedd lite i forholdet mellom de to landene.

Kina kjøpte heller aldri så mye amerikansk soya som lovet, bare rundt 55 prosent av det som var avtalt, noe koronapandemien får sin del av skylda for.

Det ble ifølge enkelte økonomer derimot gjort endringer i landets politikk på teknologiområdet, men det er uenighet om hvor stor effekt disse har hatt og det antydes også at dette var endringer Kina ville gjennomførte uansett.

Krass tone

Motstanden mot Kinas handelspolitikk er større enn noensinne i Washington, der det også er utbredt misnøye med Beijings territoriale krangler med andre land i regionen, maktbruk mot demokratibevegelsen i Hongkong, overgrep mot landets muslimske minoritet, teknologityveri og etterretningsvirksomhet.

– Synet på Kina er betydelig endret, sier Nathan Sheets, som var visehandelsminister under president Barack Obama.

Katherine Tai, som Biden har nominert som handelsminister, anla i en tale tidligere i måneden en krass tone overfor Kina.

– Vi står overfor stadig sterkere konkurranse fra et voksende og ambisiøst Kina, sa hun.

– Et Kina der økonomien blir styrt av sentral planlegging, og som ikke er gjenstand for pluralistisk politisk press, demokratiske valg eller opinionen, la hun til.

Nærmest tøv

Selv om mange av Trumps påstander om Kina «nærmest var tøv», så hadde han rett i at landet har flere handelsbarrierer og mer offentlig inngripen i økonomien enn USA, sier Raoul Leering. Han analyserer global handel for den nederlandske finansinstitusjonen ING Group.

Etter to og et halvt år og 13 runder med handelssamtaler gjenstår det fortsatt å løse ett av de største irritasjonsmomentene, sett med amerikanske øyne; de store statlige selskapene som nyter godt av politisk favorisering og som dominerer alt fra bankvesenet til oljeindustrien og telekom.

– Det er reformtakten i Kina som vil avgjøre om Biden bygger ned handelshindrene, sier Leering.

Kinas suksess

Både Europa, Japan og andre har kritisert Trumps politikk overfor Kina, men anklager i likhet med USA landet for å «stjele» teknologi og subsidiere egne selskap som dermed vinner over konkurrenter.

Disse klagene går rett i hjertet på det kinesiske kommunistpartiets næringspolitikk, som Beijing ser på som grunnlaget for Kinas suksess.

Ved hjelp av politikken har de bygd opp selskaper som PetroChina, Asias største oljeprodusent, samt China Mobile, verdens største mobilselskap.

Utenfor statlig sektor støtter kommunistpartiet også opp om selskaper som utfordrer vestlige produsenter av elbiler, solenergi, neste generasjon telekom og på andre områder.

Ikke høy prioritet



Biden kan nå tenkes å droppe enkelte av Trumps straffetiltak i bytte mot endret politikk fra Kinas side, sier Kuijs. Han tror likevel ikke at dette får høy prioritet med det første.

– Det er vanskelig å se for seg en reversering av USAs haukeaktige Kina-politikk, mener Sylvia Sheng i JP Morgan Asset Management.

Tu Xinquan, som leder Institute for WTO Studies ved University of International Business and Economics i Beijing, tror heller ikke straffetiltakene innenfor teknologi vil bli opphevet med det første.

– Fordi Washington ser på Kina som en konkurrent, sier han.