Tesla-overskudd for første gang

2020-overskuddet havnet på 721 millioner dollar og gjenspeiler selskapets økte produksjon og leveranser av biler, til tross for koronakrisen.

Året før fikk Tesla et underskudd på 862 millioner dollar.

For fjerde kvartal var overskuddet på 270 millioner dollar, en oppgang fra 105 millioner dollar i tilsvarende kvartal 2019. Omsetningen i samme periode steg 45,5 prosent fra siste kvartal året før, til 10,74 milliarder dollar.

Men fjerde kvartal levde ikke opp til analytikernes forventninger. De så for seg en inntjening på 1,01 dollar per aksje, ikke 0,24 dollar per aksje, ifølge Thomson Reuters.

Wall Street sendte aksjen nesten 5 prosent ned i etterhandelen onsdag.